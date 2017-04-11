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Президент России Владимир Путин заявил, что ему «скучно» слышать обвинения в адрес России и Сирии в связи с химической атакой в сирийском Идлибе.

«Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали», - сказал Путин, сообщает ВВС.

По его словам, ситуация с химической атакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США начали военную кампанию в Ираке.

«Это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене», - сказал российский президент по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттарелла.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, унесшую жизни 89 человек на прошлой неделе. Во вторник Тиллерсон прибывает в Москву для встреч с российским руководством. Однако, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в графике Путина встречи с Тиллерсоном нет.
ForUm

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