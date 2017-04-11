Жителей оккупированных территорий Крыма и Севастополя, территории проведения АТО и населенных пунктов на линии соприкосновения включили в перечень лиц, которые могут получить среднее образование в форме экстерната. Это предусмотрено новой редакцией Положения об экстернате в общеобразовательных учебных заведениях, которое на днях вступило в силу (Приказ МОН от 13 марта 2017 № 369), сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В указанный перечень добавили еще 3 категории: лица, имеющие статус беженцев; лица, которым предоставлена ​​временная или дополнительная защита в Украине; лица, обратившиеся с заявлением о признании беженцем или о предоставлении дополнительной или временной защите.

Прием заявлений о зачислении на экстернат начинается с 1 сентября.

«Лица, проживавшие или проживающие на территории Крыма, неподконтрольных территориях Донбасса или в населенных пунктах на линии соприкосновения, смогут подавать заявления на протяжении всего календарного года. Жители этих территорий также получили возможность отправлять скан-копию заявления по электронной почте или по факсу», - пояснили в МОН.

Кроме того, лично заявление может подать несовершеннолетний, который выехал из неконтролируемой территории или населенного пункта на линии соприкосновения в сопровождении родственников или любых других совершеннолетних лиц, которые не являются его законными представителями.

Решение о зачислении на экстернат будет принимать руководитель учебного заведения – без согласования с местным органом управления образованием.

Отдельно предусмотрено право ученика, который получает образование экстерном, получить одновременно документы о начальном, базовом, полном среднем образовании.

«Ученики, которые хотят экстерном получить одновременно свидетельство о базовом и аттестат о полном общем среднем образовании, отныне не должны будут сдавать годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию за оба образовательных уровня. Для получения документов о базовом образовании достаточно сдать годовую оценку по сокращенному перечню предметов – украинский язык и литература, история Украины, география Украины, правоведение – и государственную итоговую аттестацию. При этом, чтобы получить аттестат о полном общем среднем образовании, нужно пройти годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию полностью», - отмечается в сообщении.