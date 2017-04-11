В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия заранее знала о применении химического оружия в Сирии на прошлой неделе. Об этом заявил высокопоставленный представитель США, сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

Чиновник рассказал, что беспилотник, которым управляли россияне, пролетал над больницей, к которой бросились пострадавшие в результате химической атаки.

Через несколько часов после пролета беспилотника истребители российского производства начали бомбить больницу.

Американские чиновники считают, что это была попытка скрыть использование химического оружия.

Высокопоставленный чиновник заявил, что у США пока нет доказательств причастности России к химической атаки на севере Сирии. Но присутствие дрона над больницей не могло быть совпадением и Россия знала, что будет химическая атака, а жертвы обратятся в больницу.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, 59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.