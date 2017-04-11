Незаконные вооруженные формирования обстреляли Марьинку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Он отметил, по состоянию на 09:45 обстрел прекратился.
По информации Аброськина, в школе №2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежище.
«Следственно-оперативная группа полиции осматривает места обстрела на ул. Тельмана и Матросова. Информация о разрушении и пострадавших уточняется», – сообщил он.
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