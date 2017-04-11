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Президент Украины Петр Порошенко хочет услышать от председателя Национального банка Валерии Гонтаревой аргументы относительно ее отставки для принятия решения по руководителю НБУ. Об этом в комментарии журналистам сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко по результатам вчерашнего заседания фракции «Блока Петра Порошенко» с участием главы государства.

По ее словам, во время встречи с членами БПП Глава государства в очередной раз выразил свое удовлетворение работой Гонтаревой на посту председателя НБУ и напомнил, что ее работу высоко оценили представители международных банковских институтов, сообщает УНИАН.

«Поэтому, конечно, он (Президент. – Ред.) встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит с ней вопрос ее отставки. И если ее аргументы будут для Главы государства приемлемыми, если не удастся найти другого решения, он обязательно проведет консультации по поводу новой кандидатуры на должность (председателя НБУ. – Ред.) в случае, если Гонтарева все же решит уйти с должности председателя Нацбанка», - добавила Луценко.

Напомним, 10 апреля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке с 10 мая.

 

 
ForUm

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