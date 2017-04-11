Если после «Евровидения-2017» возникнет вопрос санкций против Украины в связи с неучастием российской конкурсантки Юлии Самойловой, Киев дополнительно разъяснит ситуацию Европейскому вещательному союзу.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

«Считаю, что наша позиция будет воспринята членами ЕВС. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение ЕВС, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования», – отметил Кириленко.

По его словам, вряд и все в ЕВС являются большими друзьями Кремля.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.

Позже Европейский вещательный союз (EBU) заявил об угрозе для будущего участия Украины в песенном конкурсе «Евровидение» в том случае, если страна не откажется от решения запретить въезд Самойловой.