также в разделеОбщество
На юго-востоке Турции прогремел взрыв, есть пострадавшие 15
Столкновения у харьковского «Сбербанка»: заведены 3 уголовных дела 21
Политолог: СБУ должна защитить директора «Бунге» Горшунова от мести Путина 71
Минобороны хочет ввести новые воинские звания 70
СБУ задержала члена НВФ, приехавшего в Запорожье на лечение 23
Из-за нехватки угля прекратила работу еще одна ТЭС 55
В РФ возбудили дела против двух россиян, воевавших в «Правом секторе» 80
В полиции уверяют, что Одессе не грозит «сепарский шабаш» 48
AP: В США уверены, что РФ знала о готовящейся химатаке в Сирии 66
Кириленко прокомментировал возможные санкции из-за Самойловой 111
10 апреля. Картина дня 78
За ремонтом украинских дорог можно будет наблюдать онлайн 76
В диссертации Яценюка нашли 70 страниц плагиата 185
В Украину возвращаются заморозки 807
СБУ задержала участника газовых махинаций времен Януковича 66
Москаль дал 3 дня на очистку Ольшанского водохранилища 101
Аласания возглавил Общественное вещание 55
СМИ: Семье гендиректора «Bunge Украина» Горшунова угрожают за его антипутинскую позицию 112

Министерство иностранных дел Украины изучает материалы о задержании в Киеве российского дипломата в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Мы изучаем имеющиеся материалы по делу задержания в нетрезвом состоянии российского дипломата в Киеве», - сказала она, сообщает УНИАН.

При этом Беца подчеркнула, что «все иностранные дипломаты должны соблюдать законодательство страны пребывания в соответствии с международным правом и Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года».

«По результатам анализа будут приняты соответствующие меры дипломатического характера», - отметила пресс-секретарь МИД.

Напомним, 9 апреля в Киеве патрульные остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого был нетрезвый водитель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года