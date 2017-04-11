Министерство иностранных дел Украины изучает материалы о задержании в Киеве российского дипломата в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Мы изучаем имеющиеся материалы по делу задержания в нетрезвом состоянии российского дипломата в Киеве», - сказала она, сообщает УНИАН.

При этом Беца подчеркнула, что «все иностранные дипломаты должны соблюдать законодательство страны пребывания в соответствии с международным правом и Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года».

«По результатам анализа будут приняты соответствующие меры дипломатического характера», - отметила пресс-секретарь МИД.

Напомним, 9 апреля в Киеве патрульные остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого был нетрезвый водитель.