также в разделеОбщество
Япония предоставила на восстановление Донбасса почти $4 миллиона 5
В Испании задержали мать Онищенко 15
В СБУ рассказали, кто стоит за терактом в Луцке 40
Супрун предлагает запретить лекарства из России 16
СМИ: Устроивший стрельбу в Запорожье оказался сыном чиновника 48
В Германии вышел учебник с российским Крымом на карте 22
Гриневич не собирается запрещать учителям репетиторство 14
В Чернобыльской зоне начали строить железную дорогу 30
Замглавы НБУ заработала в прошлом году почти миллиона 14
Луценко об убийстве Вороненкова: есть продвижение по поиску соучастников 38
Порошенко передал «Золотую Звезду» Героя вдове капитана Кизило 21
Дело подпольного «реабилитационного центра»: Луценко рассказал подробности 37
За год в Украине умерли 144 заключенных 20
Ан-132 успешно совершил свой первый полет 303
Стало известно, в каком порядке споют участники полуфиналов «Евровидения» 45
Завод Порошенко декоммунизировали 44
Прокуратура расследует хищение 13 миллионов на ЧАЭС 31
Корчак о совете подать в отставку: Это субъективное мнение премьера 50

Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил подлинность опубликованного на посвященном «Евровидению» сайте Oikotimes письма главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором она предупреждает Киев о санкциях. Об этом сообщает Немецкая волна.

В этом документе Дельтенре предупредила Гройсмана, что Украину могут исключить из будущих конкурсов, если украинская власть не разрешит въехать в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой.

«Ни одна из стран-хозяек ранее не препятствовала выступлению любого артиста на «Евровидении», поэтому EBU не желал бы создавать прецедент в 2017 году. Мы рассматриваем исключение российской певицы с конкурса как неприемлемый шаг», - отмечается в письме.

В качестве возможных последствий Украина может быть исключена из будущих конкурсов, сообщила Дельтенре в письме, отправленном еще 23 марта.

Согласно тексту документа, несколько стран уже обратились в EBU с критикой решения Украины и заявили, что обдумывают возможность отказаться от конкурса. «Мы не имеем информации о том, что Самойлова может представлять угрозу национальной безопасности Украины», - говорится в письме.

Напомним, ранее на сайте швейцарской бульварной газеты Blick опубликовали статью, из которой следует, что организаторы «Евровидения» готовы ввести санкции в отношении Киева из-за запрета въезда представительницы РФ на «Евровидении» Юлии Самойловой. Авторы статьи ссылались на генерального директора Европейского вещательного союза, владеющего правами на конкурс, Ингрид Дельтенре.

Позже организаторы «Евровидения» опровергли информацию о санкциях против Киева.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года