Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил подлинность опубликованного на посвященном «Евровидению» сайте Oikotimes письма главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором она предупреждает Киев о санкциях. Об этом сообщает Немецкая волна.

В этом документе Дельтенре предупредила Гройсмана, что Украину могут исключить из будущих конкурсов, если украинская власть не разрешит въехать в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой.

«Ни одна из стран-хозяек ранее не препятствовала выступлению любого артиста на «Евровидении», поэтому EBU не желал бы создавать прецедент в 2017 году. Мы рассматриваем исключение российской певицы с конкурса как неприемлемый шаг», - отмечается в письме.

В качестве возможных последствий Украина может быть исключена из будущих конкурсов, сообщила Дельтенре в письме, отправленном еще 23 марта.

Согласно тексту документа, несколько стран уже обратились в EBU с критикой решения Украины и заявили, что обдумывают возможность отказаться от конкурса. «Мы не имеем информации о том, что Самойлова может представлять угрозу национальной безопасности Украины», - говорится в письме.

Напомним, ранее на сайте швейцарской бульварной газеты Blick опубликовали статью, из которой следует, что организаторы «Евровидения» готовы ввести санкции в отношении Киева из-за запрета въезда представительницы РФ на «Евровидении» Юлии Самойловой. Авторы статьи ссылались на генерального директора Европейского вещательного союза, владеющего правами на конкурс, Ингрид Дельтенре.

Позже организаторы «Евровидения» опровергли информацию о санкциях против Киева.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.