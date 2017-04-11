Министр обороны США Джеймс Мэттис оценил масштаб потерь в Сирии от американских ракетных ударов.

По его данным, в результате удара крылатыми ракетами по военной базе сирийских правительственных сил уничтожено или повреждено 20% сирийской боевой авиации, сообщает Би-би-си.

По его словам, власти Сирии в следующий раз «хорошо подумают, прежде чем использовать химическое оружие».

На данный момент у сирийской авиации нет возможности использовать базу «Шайрат» для заправки и перезарядки боевых самолетов, сказал Мэттис.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, 59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.