Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество предприятий ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, захваченное на оккупированной территории Донбасса. Об этом свидетельствуют решения суда.

Согласно документам, арест касается, прежде всего, транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий и означает полный запрет на отчуждение и использование данного имущества, сообщает РБК-Украина.

Суд постановил, что перечень арестованного движимого имущества будет внесен в государственный реестр обременений и базы розыска МВД.

Кроме того, информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России.

Напомним, ранее в компании «ДТЭК» заявили о потере управления предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.

Металлургическая группа «Метинвест» также заявила о потере контроля над деятельностью своих предприятий на временно неконтролируемой территории Украины.