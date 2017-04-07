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В Европарламенте во время вчерашнего голосования по безвизовому режиму для Украины против проголосовали 75 депутатов, большинство из них – представители Италии, Великобритании и Франции.

За блокирование украинского безвиза голосовали 18 итальянцев, по 16 британцев и французов, 7 голландцев, 6 греков, по 4 немца и австрийца, двое шведов, по одному депутату из Бельгии, Польши и Чехии, сообщает «Европейская правда».

60 из 75 голосов «против» дали представители двух праворадикальных групп в составе Европарламента. Почти все праворадикалы публично заявляют о дружбе с Россией и всегда голосуют против проукраинских инициатив.

На втором месте после правых радикалов – внефракционные (как правило, это еще более радикальные депутаты). По три голоса дали левые (экс-коммунисты) и консерваторы.

В перечень попала даже одна представительница Европейской народной партии, которая является членом команды пророссийского кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Это решение поддержал 521 депутат. 
ForUm

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