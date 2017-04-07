Нанесенный США ракетный удар по сирийской авиабазе, по последним данным, привел к гибели шести человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявление минобороны Сирии.
«Сирийская армия сообщила, что при ракетном нападении США на одну из ее авиабаз были убиты шесть человек, а также нанесен значительный ущерб», - говорится в сообщении.
В то же время, по данным губернатора провинции Хомс Талала Барази, в результате удара США по авиабазе погибли пять человек: трое военных и двое гражданских.
Также Барази сообщил о семи пострадавших.
Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отмечал, что в результате удара США по авиабазе погибли четыре сирийских военнослужащих, в том числе – один офицер.
Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, 59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.
Президент РФ Владимир Путин считает, что ракетный удар США по сирийской авиабазе является агрессией против суверенного государства.
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