Нанесенный США ракетный удар по сирийской авиабазе, по последним данным, привел к гибели шести человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявление минобороны Сирии.

«Сирийская армия сообщила, что при ракетном нападении США на одну из ее авиабаз были убиты шесть человек, а также нанесен значительный ущерб», - говорится в сообщении.

В то же время, по данным губернатора провинции Хомс Талала Барази, в результате удара США по авиабазе погибли пять человек: трое военных и двое гражданских.

Также Барази сообщил о семи пострадавших.

Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отмечал, что в результате удара США по авиабазе погибли четыре сирийских военнослужащих, в том числе – один офицер.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, 59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ракетный удар США по сирийской авиабазе является агрессией против суверенного государства.