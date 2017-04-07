также в разделеМир
Фийона обсыпали мукой на предвыборном митинге 15
По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек 14
Путин считает удары США по Сирии агрессией под надуманным предлогом 99
Опубликовано видео ракетного удара США по Сирии 57
США нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в Сирии 351
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию проблемой 192
Госдума не захотела проверять данные о «тайной империи» Медведева 256
В Петербурге в жилом доме обезвредили бомбу 91
В центре Ростова прогремел взрыв 113
В Сербии не прекращаются протесты против победы Вучича 55
СМИ: В Южной Корее испытали баллистическую ракету 34
В России стало меньше сторонников Путина 97
Путин: Теракты грозят всем странам СНГ 169
Сербы протестуют против избрания Вучича президентом 63
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии 49
Три члена СБ ООН возложили на Асада ответственность за химатаку в Сирии 110
СМИ: Из-за химатаки в Сирии погибли более 100 человек 56
СК РФ подтвердил причастность Джалилова к теракту в метро Петербурга 116

В результате ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс погибли четверо сирийских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Согласно сообщению, удар американскими крылатыми ракетами практически полностью разрушил базу ВВС Сирии. В результате атаки погибли четверо сирийских военных, включая одного офицера, передает 112 Украина.

В то же время в центре заявили о десятках раненых.

Минобороны Сирии пока не выпустило официального заявления по погибшим и пострадавшим в результате удара США по аэродрому.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года