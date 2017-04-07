В результате ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс погибли четверо сирийских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Согласно сообщению, удар американскими крылатыми ракетами практически полностью разрушил базу ВВС Сирии. В результате атаки погибли четверо сирийских военных, включая одного офицера, передает 112 Украина.

В то же время в центре заявили о десятках раненых.

Минобороны Сирии пока не выпустило официального заявления по погибшим и пострадавшим в результате удара США по аэродрому.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, 59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.