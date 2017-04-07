также в разделеМир
Фийона обсыпали мукой на предвыборном митинге 15
По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек 14
В результате авиаудара США погибли четверо сирийских военных 30
Опубликовано видео ракетного удара США по Сирии 57
США нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в Сирии 351
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию проблемой 192
Госдума не захотела проверять данные о «тайной империи» Медведева 256
В Петербурге в жилом доме обезвредили бомбу 91
В центре Ростова прогремел взрыв 113
В Сербии не прекращаются протесты против победы Вучича 55
СМИ: В Южной Корее испытали баллистическую ракету 34
В России стало меньше сторонников Путина 97
Путин: Теракты грозят всем странам СНГ 169
Сербы протестуют против избрания Вучича президентом 63
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии 49
Три члена СБ ООН возложили на Асада ответственность за химатаку в Сирии 110
СМИ: Из-за химатаки в Сирии погибли более 100 человек 56
СК РФ подтвердил причастность Джалилова к теракту в метро Петербурга 116

Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь заявил, что «сирийская армия не располагает запасами химического оружия». «Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН», — напомнил он.

«Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», — сообщил Песков.

«Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии», - подчеркнул Песков.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

По материалам: РИА Новости,  ТАСС
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

99
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года