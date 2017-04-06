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В жилом доме в Санкт-Петербурге найдено и обезврежено взрывное устройство. Об этом заявил глава администрации Невского района Константин Серов.

По словам Серова, жильцов уже заселяют обратно в их квартиры после эвакуации. В доме продолжают работать следователи, сообщает «Медуза».

Ранее сообщалось о спецоперации в доме 22 по Товарищескому проспекту. Из здания эвакуировали всех жильцов, причем троих мужчин вывели в наручниках.

Соседи рассказали, что утром 6 апреля полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Количество жертв взрыва составило 14 человек.
ForUm

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