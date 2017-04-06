Распространенная средствами массовой информации новость о повреждении вандалами венгерского флага на окраине Берегово не соответствует действительности, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

«Два флагштока с национальными флагами Украины и Венгрии, которые установлены на окраине Берегово, не были объектом внимания вандалов, - заявил он. - Один из флагов исчез из-за погодных условий, а не человеческого фактора».

По словам главы ОГА, «полотнища не меняли с прошлой осени, они пережили зиму с сильными морозами, а утром сильный ветер повредил венгерский флаг, часть которого взлетела и осталась на флагштоке».

Он заверил, что в ближайшее время городские власти Берегово поменяют оба флага.

«Из вполне банальной ситуации СМИ раздули сенсацию с «решительным осуждением акта вандализма» и даже нашли здесь «российский след». Странно, что инициировал все это министр иностранных дел Украины. Все-таки стоит сначала разобраться», - резюмировал Москаль.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин в Twitter сообщил о повреждении вандалами венгерского флага и «решительно осудил этот акт вандализма».