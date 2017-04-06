также в разделеОбщество
6 апреля. Картина дня 18
Госгеонедра назвали легальные компании по добыче янтаря 21
Мариупольский телеканал оштрафовали за передачу о «несуществующей» Украине 29
Беларусь депортирует трех украинских проповедников 18
В Украине приостановили работу все паспортные центры 106
С мая 8 миллионам украинцев повысят пенсии 132
Рада увеличила денежное пособие семьям погибших военных 22
Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы 53
Меньшов признал, что поддержал «ДНР» материально 35
Окрестности Балаклеи планируют полностью очистить от боеприпасов до 18 мая 16
Столкновения в Полтаве: МВД хочет отобрать лицензию у охранной фирмы 21
Геращенко: Голубан попросил Луценко проверить его «связь» с НВФ 50
СНБО: Россия наращивает военный потенциал на двух направлениях 90
В Раде ждут отчета ГПУ и СБУ по поводу скандального полковника полиции 64
СБУ просят проверить видео с якобы офицером полиции и членами НВФ 41
ВР запретила сокращать работников, которым до пенсии осталось три года 92
ГПУ отстояла возвращение государству земель Жукова острова 24
В Сумах действовала фейковая «территориальная громада» 22

Распространенная средствами массовой информации новость о повреждении вандалами венгерского флага на окраине Берегово не соответствует действительности, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

«Два флагштока с национальными флагами Украины и Венгрии, которые установлены на окраине Берегово, не были объектом внимания вандалов, - заявил он. - Один из флагов исчез из-за погодных условий, а не человеческого фактора».

По словам главы ОГА, «полотнища не меняли с прошлой осени, они пережили зиму с сильными морозами, а утром сильный ветер повредил венгерский флаг, часть которого взлетела и осталась на флагштоке».

Он заверил, что в ближайшее время городские власти Берегово поменяют оба флага.

«Из вполне банальной ситуации СМИ раздули сенсацию с «решительным осуждением акта вандализма» и даже нашли здесь «российский след». Странно, что инициировал все это министр иностранных дел Украины. Все-таки стоит сначала разобраться», - резюмировал Москаль.  

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин в Twitter сообщил о повреждении вандалами венгерского флага и «решительно осудил этот акт вандализма». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года