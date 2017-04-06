Международный валютный фонд допускает выделение Украине в 2017 году трех траншей на 4,4 млрд долларов при выполнении всех условий программы расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВФ Джерри Райс, передают Українськi Новини.

«В этом году будете еще три пересмотра программы в том случае, если Украина будет двигаться согласно плану. Это зависит от проведения реформ», - сказал он.

Райс сообщил, что программа предусматривает получение 3 траншей на общую сумму 4,465 млрд долларов.

Он напомнил, что Украина в этом году должна провести пенсионную, земельную реформы, прозрачную приватизацию и продолжить борьбу с коррупцией.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.

4 апреля Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.