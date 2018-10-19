также в разделеОбщество
Супрун рассказала о вреде прослушивания музыки в наушниках 21
Постановление Рады относительно санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина вступило в силу 57
В полиции рассказали, сколько оштрафовали водителей за превышение скорости 19
В Сиднее Климпуш-Цинцадзе встретилась с украинской командой «Игр Непокоренных» 10
Турчинов поздравил пограничников-разведчиков с годовщиной создания 22
Украинские конструкторы показали боевую машину, которая заменит «Грады» 77
Помпео поддержал украинцев в предоставлении автокефалии 17
Будапешт резко увеличивает финансовую помощь венграм Закарпатья 38
Российское посольство разрекламировало фильм «Донбасс» 187
19 октября. Картина дня 20
В Херсоне отменили региональный статус русского языка 60
В Украине ограничили высотность жилой застройки 45
Арестованное судно «Норд» передали АРМА 44
Названы даты украинского отбора на «Евровидение-2019» 18
В Луцке из-за «нехватки свободных мест» из тюрьмы выпустили убийцу 52
Украина призывает ООН осудить РФ за заключение Сущенко 15
Хуг: Вооруженный конфликт на Донбассе можно остановить за считанные часы 89
Facebook ищет менеджера по публичной политике для Украины 21

Украина рассматривает целесообразность размещения роты Национальной гвардии в Берегово Закарпатской области. Об этом заявил мэр города Золтан Бабяк, сообщает 112 Украина.

«С официальным визитом в Берегово сегодня побывали представители Национальной гвардии Украины во главе с ее командующим, генерал-полковником Юрием Аллеровым. Рассматривалась возможность размещения роты Национальной гвардии в городе», - написал он.

По его словам, в случае размещения подразделения Нацгвардии, служащие будут помогать правоохранительным органам, в первую очередь Национальной полиции, выполнять задачи по обеспечению и охране правопорядка на Береговщине.

В то же время городской глава подчеркнул, что вопрос размещения военной части на территории города пока не рассматривается.

Напомним, Министерство обороны рассматривает возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
41
Теги