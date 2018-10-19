Украина рассматривает целесообразность размещения роты Национальной гвардии в Берегово Закарпатской области. Об этом заявил мэр города Золтан Бабяк, сообщает 112 Украина.

«С официальным визитом в Берегово сегодня побывали представители Национальной гвардии Украины во главе с ее командующим, генерал-полковником Юрием Аллеровым. Рассматривалась возможность размещения роты Национальной гвардии в городе», - написал он.

По его словам, в случае размещения подразделения Нацгвардии, служащие будут помогать правоохранительным органам, в первую очередь Национальной полиции, выполнять задачи по обеспечению и охране правопорядка на Береговщине.

В то же время городской глава подчеркнул, что вопрос размещения военной части на территории города пока не рассматривается.

Напомним, Министерство обороны рассматривает возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области.