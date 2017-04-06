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Верховная Рада увеличила одноразовую помощь семьям погибших военнослужащих и военным, получившим инвалидность.

За соответствующий законопроект №2406 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей» проголосовали 249 депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Законодательным актом статью 23 Закона Украины «О милиции» после части седьмой дополнена новой частью: «Выплата единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности сотрудника милиции, который принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, осуществляется в порядке и на условиях, определенных Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Законом статья 162 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» изложена в редакции, согласно которой:

«1. Единовременное пособие назначается и выплачивается в размере:

а) 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц – в случае гибели (смерти) военнослужащего;

б) 375-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности I группы, 300-кратного прожиточного минимума – в случае установления военнослужащему инвалидности II группы, 225-кратного прожиточного минимума – в случае установления инвалидности III группы.

2. Единовременное пособие назначается и выплачивается в зависимости от установленной военнослужащему  инвалидности и степени утраты им трудоспособности в размере, определенном Кабмином. При этом размер единовременного пособия не может быть меньше 105-кратному прожиточному минимуму.

 
ForUm

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