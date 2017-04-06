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Украинские граждане Владислав Ермолов, Леонид Номерчук и Ашот Саркисян из миссии «Благая весть» после 15 суток ареста в Минске в 14:30 6 апреля должны прибыть самолетом в Киев. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на консула Украины в Минске Александра Новоселова.

«Трое украинских проповедников освобождены из изолятора временного содержания и отправлены в аэропорт, откуда они будут депортированы самолетом в Киев за счет белорусской стороны», - заявил консул.

По словам Новоселова, ему не удалось встретиться с украинскими проповедниками, и он так и не имел с ними контакта. Но 5 апреля он был в изоляторе и встретился там с тремя другими украинскими гражданами, которые находятся под арестом.

«Там все в порядке с условиями пребывания, жалоб на содержание в них нет. Да и сам я вижу, что там нормальные условия», - сказал консул.

22 марта в Минске были задержаны христианские проповедники из Украины Ашот Саркисян, Леонид Номерчук, Владислав Ермолов из миссии «Благая весть». Они собирались провести в Минске библейские семинары с участием южнокорейского проповедника, однако были задержаны и осуждены на 15 суток по обвинению в нецензурной брани.

Юрист минской протестантской церкви «Новая жизнь» Сергей Луканин заявил, что украинцы попали за решетку по ложному обвинению. По его словам, трое украинских граждан-протестантов договорились арендовать на 21-24 марта конференц-зал в одном из отелей, но заплатить не успели. Они планировали провести там несколько лекций на тему «Теологические семинары о спасении. Феномен рождение свыше», в которых должен был принять участие проповедник из Южной Кореи Ким Джон Шу. «Благая весть» - протестантское движение, возникшее в Южной Корее.

Сейчас в минской «тюрьме на переулке Окрестина» находится еще трое граждан Украины, задержанных во время разгона антиправительственных акций 25-26 марта. 
ForUm

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