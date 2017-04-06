В корпоративном конфликте в аграрном холдинге «Агросвит», о котором неоднократно писала пресса, можно было поставить точку. Два акционера – Сергей Полумысный и Александр Бичуч 9 марта подписали меморандум, по которому активы компании оцениваются и разделяются, и оба партнера прекращают спор и начинают управлять своими активами, доставшимся им в результате раздела.

Однако через несколько дней Бичуч пошел на попятную: с подачи своих юристов он решил, что имеет шансы через суд отобрать всю компанию. Акционер, которому компания принадлежит на 50%, никогда не скрывал, что его цель – забрать себе все предприятие. И, если проследить развитие корпоративного конфликта по публикациям в прессе, становится очевидно, что Бичуч упорно шел к этой цели все это время.

Стоит отметить, что в подписанном меморандуме были подробно прописаны шаги, направленные на сбережение активов компаний обоих акционеров и максимально быстрое возобновление работы этих предприятий. Через несколько месяцев начинается сбор урожая, и для аграрных компаний крайне важно быть в строю в это горячее время.

Кроме того, согласно соглашению, стороны обязались прекратить все судебные процессы, связанные с разделом компании. Переговорами по меморандуму со стороны Бичуча занималась киевская юридическая компания, которая и добилась подписания соглашения. Именно они приложили максимум усилий, чтобы разрешить корпоративный конфликт между двумя акционерами таким образом, чтобы выйти на вариант – win-win.

Однако быстрое прекращение судебных тяжб и мировая между бывшими партнерами не вписывалась в планы команды харьковских юристов, которые многие месяцы представляли Александра Бичуча в судах. Они убедили своего клиента отказаться от выполнения уже подписанного меморандума и продолжать борьбу, приз в которой – единоличное владение компанией. Бичуч так и сделал: спустя 10 дней после подписания меморандума он отказался его выполнять.

Киевская команда, которая занималась подписанием меморандума со стороны Бичуча, после его демарша отказалась представлять его интересы. После этого харьковская команда монополизировала Бичуча как клиента, пытаясь легализовать его схемы с помощью судебных решений. На личностях этих юристов стоит остановиться подробнее.

Основной костяк защиты Александра Бичуча представляют несколько харьковских адвокатов. Это Андрей Слюсарь, Вячеслав Савченко, Константин Прокопьев и Михаил Подус. Эти юристы примечательны тем, что во время судебных разбирательств, связанных с «Агросвитом» идут на любые ухищрения, чтобы повернуть дело в свою пользу.

Свежий пример: во время рассмотрения в Харьковском суде дела о взыскании денежных средств в размере 11 млн грн., адвокаты команды Слюсаря представляли должника. Неожиданно, в последний день рассмотрения дела, они предоставили поддельный документ, якобы доказывающий, что долга уже нет. Суд первой инстанции принял это доказательство, однако апелляционный и суд кассационной инстанции отменил решение. В итоге, Слюсарь и его команда проиграли дело.

В другом процессе Андрей Слюсарь и его юристы, представляя должника, предоставили нотариально заверенную копию письма истца о том, что он якобы дает согласие на замену должника. Проблема в том, что оригиналов документа адвокаты не показали. Более того: когда вторая сторона стала требовать у нотариуса подтверждения его подписи и печати, та ответила, что этого документа не подписывала. После чего обратилась в правоохранительные органы, требуя расследовать факты подделки документов. На данный момент дело возбуждено, и его главными фигурантами являются юристы из команды Слюсаря, которые предоставили фальшивые документы в суд. Эти махинации снова обернулись проигрышем адвокатов Бичуча.

Позже, правда, при рассмотрении другого дела, адвокаты во главе со Слюсарем нашли нотариуса, который согласился заверить копии документов без оригинала. Правда, и это не помогло: было возбуждено несколько уголовных дел, а оригинал так и не появился в суде, что привело к очередному проигрышу Слюсаря и Ко.

Еще одно резонансное дело, в котором явно прослеживается юридическая нечистоплотность – оформление поддельного протокола, где в качестве присутствующих на собрании участников были указаны два директора разных компаний. Протокол с участием этих директоров был составлен командой Слюсаря, а подписан двумя доверенными лицами Бичуча – Оксаной Кружиловой и Еленой Лупинской. Позже фальшивый протокол использовался для применения в деле о взыскании 69 миллионов грн.

Парадокс в том, что оба директора не могли принимать участие в таком собрании, поскольку даже не знали о его проведении. Более того: один из во время проведения сборов был на трагическом семейном мероприятии. Факт подделки протокола уже послужил основанием для возбуждения уголовного дела, и его подписанты Лупинская и Кружилова, скорее всего, понесут уголовную ответственность.

Сам Андрей Слюсарь в юридических кругах Харьковщины – известная личность. Он является преподавателем Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, профессором, имеет звание «доктор наук», работает на кафедре трудового права. В узких кругах его называют «шановний науковець». При этом, если верить налоговым документам, живет господин Слюсарь отнюдь не на профессорскую зарплату. Он указан среди собственников нескольких компаний, у него есть недвижимость, автомобиль Лексус. Также два жилых дома и нежилые помещения зарегистрированы на его супругу – частного нотариуса.

Однако есть сведения, что профессор использует свое служебное положение для того, чтобы добиваться нужных ему судебных вердиктов. Так, по некоторым данным, он вычисляет, у кого из студентов или преподавателей есть родственники-судьи и максимально воздействует на них – либо с помощью ответных услуг, либо угрозами, добиваясь «правильных» решений.

В качестве примера можно привести недавнее судебное рассмотрение в Высшем административном суде Украины. В этой тяжбе председательствовал судья, чей сын учился в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Чтобы повлиять на исход дела, Андрей Слюсарь от имени декана факультета университета пытался влиять на отца, добиваясь от него вынесения «правильного» решения.

Еще одна показательная история связана с проректором по научной работе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Анатолием Павловичем Гетьманом. Слюсарь утверждал, что Гетьман оказывал на него давление, требуя отказаться от его клиента – Александра Бичуча. Никакого подтверждения этим словам не нашлось, поэтому можно предположить, что таким образом Слюсарь просто повышал собственную значимость в глазах клиента.

Однако на взаимоотношениях Слюсаря и Анатолия Гетьмана стоит остановиться отдельно. В данный момент на рассмотрении Харьковского апелляционного хозяйственного суда находится дело, в котором Слюсарь участвует в качестве представителя одной из сторон. Одним из судей в этом деле является Руслан Гетьман – сын проректора. По нашей информации, Слюсарь, используя свою личную и профессиональную связь с Гетьманом-старшим, может влиять на решения судьи – Гетьмана-младшего. Как иначе объяснить, что практически каждый раз, когда Слюсарь принимает участие в заседаниях, а председательствует судья Руслан Гетьман, все решения принимаются в пользу адвокатов Бичуча?

Также господин Слюсарь, перечисляя своих близких друзей, неоднократно вспоминал фамилию Геннадия Бершова – председателя Харьковского апелляционного административного суда. На данный момент он является одним из кандидатов на должность судьи Верховного суда Украины. Если слова Слюсаря о дружбе с Бершовым – правда, не исключено, что адвокат обращается к нему для содействия в делах «Агросвита». Ведь многие дела, связанные с аграрной компанией, рассматриваются именно в административном апелляционном суде Харьковской области, где председательствует Бершов.

Многие судьи Харьковщины уже испытали на себе методы Андрея Слюсаря. То он имитирует обморок и вызывает «Скорую» прямо в зал суда. То набрасывается с оскорблениями на судей. То 17 раз требует самоотвода «неугодного» судьи. Еще одно его любимое развлечение – подавать заявления о неправосудности тех или иных решений. По процессуальной процедуре, эти заявления регистрируются в ЕРДР, и по ним возбуждаются уголовные дела. Именно ими Слюсарь шантажирует и угрожает судьям, которые не хотят с ним «сотрудничать».

Стоит отметить, что команду юристов Андрей Слюсарь тоже подбирает специфическим образом. Так, у Савченко и Прокопьева родственники – судьи, а у Подуса судьей работает жена. Поэтому время от времени Слюсарь пользуется лояльностью этих судей в благодарность за трудоустройство их близких.

На данный момент у команды Слюсаря не так много клиентов. И самый крупный из них – Александр Бичуч. Которого им ни в коем случае нельзя упустить. Эти юристы, похоже, идут на все, только бы убедить клиента и дальше участвовать в дорогостоящих судебных тяжбах. Иначе они просто потеряют стабильный источник дохода.

Кстати, в качестве подстраховки Александр Бичуч нанял еще одну команду юристов – из киевской компании «Gestors». Судя по сайту этой юридической фирмы, она позиционирует себя как международная, с крупными клиентами, имеющая массу наград и сертификатов. Однако эти достижения меркнут на фоне деятельности некоторых юристов, которые действуют от имени «Гесторс».

Речь идет о троих сотрудниках компании – это Роман Лень, Ольга Лазарева и Анатолий Коструба. Их объединяет тот факт, что на данный момент они занимаются защитой интересов кипрской компании «Агросвит-лимитед».

По идее, юристы «Гесторс» должны быть независимыми и непредвзятыми. Однако в этом возникают сомнения, учитывая, каким образом была выбрана эта компания. На нее указал ликвидатор «Агросвит-лимитед», кандидатуру которого, в свою очередь, пролоббировали представители кипрской юридической компании «Софаклеус». Это – украинский филиал кипрской компании, которая, в свою очередь, представляет на Кипре интересы Бичуча, в том числе – в судебных спорах с Полумысным.

Поэтому юридическое сопровождение «Агросвит-лимитед», которое осуществляется тремя названными юристами «Гесторс», направлено на защиту интересов не всей компании, а только одного акционера - Бичуча.

Так, Роман Лень, которого временный ликвидатор «Агросвит-лимитед» назначил директором компании, подписал от ее имени договор залога, в соответствии с которым передал под залог 100% корпоративных прав кипрской компании «Боритисано». Эта фирма принадлежит гражданской жене Александра Бичуча Анне Коломенской.

Позже Лень провел общее собрание участников «АПА Агросвит», на котором исключил «Агросвит-лимитед» из состава участников, а вместо этого включил туда «Боритисано». Якобы в исполнение договора залога по передаче корпоративных прав.

Юристы со стороны второго акционера – Сергея Полумысного, заинтересованные в сохранении активов «Агросвит-лимитед», начали оспаривать действия государственного регистратора, который исключил компанию из состава участников. И подали жалобу в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте. Однако еще одна сотрудница «Гесторс» - Ольга Лазарева написала в комиссию заявление, в котором охарактеризовала действия юристов «Агросвит лимитед», направленные на сохранение активов, как незаконные, а также потребовала отзыва жалобы.

Кстати, Ольга Лазарева – тоже не случайный персонаж в этой истории. До работы в «Гесторс» работала директором вышеупомянутой фирмы «Софоклеус». Поэтому ее перевод в «Гесторс», где она должна представлять интересы «Агросвит-лимитед» - это прямой конфликт интересов и нарушение адвокатской этики.

Еще один юрист «Гесторс» - господин Коструба, примечателен тем, что, когда юристы попытались обжаловать решение Леня по исключению из состава участников АПА «Агросвит» «Агросвит лимитед», заявил в суде, что компанию этот иск не интересует, и они от него отказываются.

Такая деятельность юристов – как в Харькове, так и в Киеве, - не идет на пользу ни их клиенту, ни всему процессу, связанному с «Агросвитом» и его активами. Александр Бичуч упустил, возможно, последнюю возможность уладить дело наилучшим для обеих сторон образом. Очевидно, он слишком доверился юристам, для которых главное – собственная выгода и прибыль. Но не интересы клиента. И уж точно – не интересы компании.