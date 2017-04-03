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В Минске в изоляторе временного содержания находятся трое украинских проповедников-протестантов. Об этом сообщает Радио Свобода.

О заключенных в соцсетях рассказал оппозиционный активист Олесь Логвинец, который находился в одной камере с гражданами Украины и был освобожден после 10 суток ареста.

О том, что проповедников из Украины ожидали в Минске, сообщил юрист минской протестантской церкви «Новая жизнь» Сергей Луканин.

«22 марта в Минске были задержаны христианские проповедники из Украины Ашот Саркисян, Леонид Номерчук, Владислав Ермолов из миссии «Благая весть». Они собирались провести в Минске библейские семинары с участием южнокорейского проповедника, однако были задержаны и осуждены на 15 суток по ложному обвинению якобы за то, что ругались матом. Они направили письмо в украинское посольство, но никакой реакции не было (не уверены, что письмо дошло)», - пишет Луканин.

Он считает, что украинцы попали за решетку по ложному обвинению.

Луканин сообщил, что трое украинских граждан-протестантов договорились арендовать на 21-24 марта конференц-зал в одном из отелей, но заплатить не успели. Они планировали провести там несколько лекций на тему «Теологические семинары о спасении. Феномен рождения свыше», в которых должен был принять участие проповедник из Южной Кореи Ким Джон Шу. Его Луканин тоже найти не может.

«Благая весть» - протестантское движение, возникшее в Южной Корее.

По информации Логвинца, украинские граждане должны быть освобождены в среду утром.

В украинском посольстве сообщили, что знают о проповедниках, ими занимается консул.

 
ForUm

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