В Европарламенте сообщили, с какими странами ЕС и Шенгенской зоны будет действовать безвизовый режим для украинцев.

Об этом говорится в разъяснении Европарламента в связи с голосованием резолюции об отмене для Украины визового режима с ЕС, сообщает Укринформ.

«По новому законодательству, украинцы, которые являются владельцам биометрических паспортов, смогут въехать в ЕС без виз на 90 дней в период каждых 180 дней с целью туризма, посещения родственников или друзей, с целью бизнеса, но не для работы. Освобождение (отмена виз – ред.) будет касаться всех стран ЕС (за исключением Ирландии и Великобритании), а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии», - рассказали в Европарламенте.

Следовательно, безвизовый режим для украинцев будет касаться в общей сложности 30 стран Европы, включая 26 стран ЕС и еще четырех, которые не являются членами Сообщества, но входят в Шенгенскую зону.

Напомним, в четверг, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.