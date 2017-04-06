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Украина заслужила того, что сегодня Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Украины и это событие является в то же время репутационным поражением президента РФ Владимира Путина.

Об этом в четверг на встрече со студентами юридического факультета КНУ им. Т. Шевченко заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Укринформ.

«Я вас всех поздравляю с этим событием. Действительно, Украина заслужила того, чтобы Европарламент проголосовал за безвиз для нас», - сказал Петренко.

Он отметил, что голосование за безвизовый режим для Украины Европарламентом является провалом российской пропаганды.

Напомним, сегодня, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Как известно, после голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Безвизовый режим будет действовать со странами-членами Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии.

Украинские граждане смогут без виз пересекать внешние границы ЕС по паспортам, которые содержат биометрические данные, и находиться на территории стран-членов до 90 дней каждые 180 дней.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли прогнозирует, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступит в силу до конца июня. 
ForUm

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