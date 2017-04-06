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В Киеве на станции метро «Лыбедская» задержали мужчину, у которого обнаружили более десятка различных ножей разного размера.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что 5 апреля вечером на станции метро «Лыбидская» военным нарядом был задержан гражданин, у которого при проведении поверхностного осмотра было обнаружено более десятка различных ножей разного размера.

Его передали работникам полиции в ближайший участок.
ForUm

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