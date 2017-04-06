также в разделеПолитика
Порошенко: Кремль становится более агрессивным в преддверии выборов 24
Источник: Самый проходной кандидат на пост главы НБУ – Данилишин 20
Послы ЕС проведут голосование за безвиз для Украины 26 апреля 161
Парубий поблагодарил евродепутатов за поддержку безвиза 22
Нардепы отказались отменять обеденный перерыв 30
НБУ: Гонтарева еще не написала заявление об отставке 49
Гонтарева заявила об уходе в отставку 235
Сегодня Европарламент решит судьбу безвиза для Украины 69
Источник: Гонтарева покинет пост в ближайшее время 90
Трамп и Меркель обсудили конфликт в Украине 61
Президент недоволен антикоррупционными результатами 42
Порошенко уверен, что Европарламент одобрит безвиз для Украины 40
Порошенко: РФ пытается разорвать связи Донбасса с Украиной и уничтожить «Минск» 106
В Кремле считают, что Минские договоренности потерпели фиаско 66
Кабмин отменил кадровые конкурсы в ГФС 38
Парубий инициировал изменение механизма работы НАПК 33
Корчак: Когда премьер начинает говорить, в работе реестра происходят сбои 37
В ВР оценили работу Корчак: Парламент вам ставит двойку, несите зачетку 56

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Facebook.

«Yes! 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной!» - отмечается в сообщении.

Как известно, дальше после утверждения Советом ЕС в мае безвиз для украинских граждан вступит в силу на 21 день после опубликования.

Безвизовый режим будет действовать со странами-членами Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии.

Украинские граждане смогут без виз пересекать внешние границы ЕС по паспортам, которые содержат биометрические данные, и находиться на территории стран-членов до 90 дней каждые 180 дней.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли прогнозирует, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступит в силу до конца июня. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

202
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года