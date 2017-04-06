Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Facebook.

«Yes! 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной!» - отмечается в сообщении.

Как известно, дальше после утверждения Советом ЕС в мае безвиз для украинских граждан вступит в силу на 21 день после опубликования.

Безвизовый режим будет действовать со странами-членами Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии.

Украинские граждане смогут без виз пересекать внешние границы ЕС по паспортам, которые содержат биометрические данные, и находиться на территории стран-членов до 90 дней каждые 180 дней.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли прогнозирует, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступит в силу до конца июня.