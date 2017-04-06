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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал мариупольский телеканал «МТВ» за трансляцию российской передачи, которая отрицает существование Украины.

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

«Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания применил штраф к телеканалу «МТВ» в размере 25% от лицензионного сбора – 84 тыс. грн», - написал он в Facebook.

Санкция применена за трансляции передачи «Территория заблуждений» производства телеканала РФ «РЕН ТВ», в которой прослеживается однобокое трактование украинской истории, которое используется страной-агрессором для оправдания агрессии против Украины, навязывается мнение о невозможности существования Украины как государства и невозможности разрыва связей с Россией.

«Этот вывод подтвердил Украинский институт национальной памяти, к которому Нацсовет обратился за экспертизой», - отмечается в сообщении.

Среди тезисов, которые озвучивались в передаче, имели место такие:

- диктор: «Вплоть до падения самодержавия в 1917 году не было такой страны – Украина. Это разговорное название двух провинций окраины Российской Империи»;

- главный научный сотрудник института российской истории РАН В. Лавров: «То есть это, скорее, такое умозрительное, теоретическое понятие «Украина» или «Малороссия». А затем вот началось конструирование в советское время, причем к Украине была присоединений Новороссия, которая никогда Украиной не была. Вот... Одесса»;

- старший научный сотрудник института российской истории РАН А. Марчуков: «Народ юго-востока, юга, вот этих губерний малороссийских, которые ныне являются югом и юго-востоком Украины; начали самоорганизовываться... их политически активные группы начали организовываться. И для того чтоб на эти земли не пришло украинские националисты, там были образованы в конце 17-го года Донецко-Криворожская республика, Одесская республика и республика Таврида.

Это были советские республики, но они объявляли себя частью советской России и, единственное... с целью того, чтобы не допустить на эти земли украинских националистов»;

- главный научный сотрудник института российской истории РАН В. Лавров: «Этот термин столетия спустя стали употреблять историки и только в своих книгах и статьях. То есть, реально такого названия «Киевская Русь» не было. Так же, как и названия «Древняя Русь» не было. Жители «Древней Руси» отнюдь не считали себя древними. Вот так было на самом деле. Просто Русь, и она объединяла единый русский народ».

«Таким образом, санкция применена из-за наличия призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти; пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расы, физического или имущественного положения, социального происхождения», - резюмировал член Нацсовета.
ForUm

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