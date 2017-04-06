Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева еще не написала заявление об отставке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь НБУ Валерия Селезнева.

«Заявление не написано, председатель НБУ Валерия Гонтарева работает и выполняет свои обязанности», – отметила она.

Селезнева подчеркнула, что сегодня утром в общении с журналистами Гонтарева в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть пост главы НБУ.

Она также отметила, что решение об отставке главы НБУ принимает Президент, а утверждает Верховная Рада.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром глава Национального банка заявила журналистам и участникам акции протеста под своим домом, что пишет заявление об отставке.

3 апреля в СМИ появилась информация о том, что глава НБУ написала заявление об отставке. Соответствующие данные распространялись со ссылкой на нардепа Ирину Луценко. «Фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила. Поэтому написала заявление, есть такой момент», - сказала Луценко.

Позже Национальный банк Украины опроверг информацию о подаче Гонтаревой заявления об отставке.

1 апреля председатель Нацбанка заявила, что полностью выполнила свою задачу и хочет отдохнуть.