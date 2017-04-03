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Национальный банк Украины опроверг информацию о подаче главой НБУ Валерией Гонтаревой заявления об отставке.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, комментируя соответствующие публикации в СМИ со ссылкой на народного депутата Ирину Луценко.

«Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке. Мы официально объявим за месяц», - цитирует УНИАН сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что полностью выполнила свою задачу и хочет отдохнуть.

Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение Президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой. Согласно Конституции, председатель НБУ назначается Верховной Радой по представлению Президента Украины сроком на 7 лет.

 
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