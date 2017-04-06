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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подтвердила информацию о том, что она все-таки написала заявление об отставке, но не знает точно, когда ее освободят от должности.

Об этом она заявила журналистам и участникам акции протеста под своим домом, сообщает Укринформ.

«Это вопрос к Раде и к Президенту Украины. Я не знаю. Я пишу заявление об отставке, а не назначаю никого на свое место», - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос относительно того, когда будет эта отставка.

Напомним, 3 апреля в СМИ появилась информация о том, что глава НБУ написала заявление об отставке. Соответствующие данные распространялись со ссылкой на нардепа Ирину Луценко. «Фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила. Поэтому написала заявление, есть такой момент», - сказала Луценко.

Позже Национальный банк Украины опроверг информацию о подаче Гонтаревой заявления об отставке.

1 апреля председатель Нацбанка заявила, что полностью выполнила свою задачу и хочет отдохнуть.
ForUm

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