Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с должности главы Национального банка Украины.

Об этом заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко сказала журналистам, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке. - Ред.). Есть такой момент», - сказала Луценко.

Напомним, ранее председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что полностью выполнила свою задачу и хочет отдохнуть.