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Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что полностью выполнила свою задачу, а о новых должностях пока не думает - хочет отдохнуть.

Об этом она рассказала в интервью Укринформу.

«Я никогда не говорила, что буду работать в центральном банке всю жизнь. Я считаю, что свою миссию полностью выполнила», - заявила Гонтарева.

Поэтому, по ее словам, когда придет время покинуть должность, она возьмет отпуск, который проведет с семьей. «Пока я даже не хочу думать о новой работе, а дальше посмотрим», - сказала глава НБУ.

Говоря о своем преемнике, Гонтарева выразила уверенность, что это будет «действительно достойный номинант... - профессионал, банкир, технократ, не политик». Она призналась, что уже предложила Президенту несколько кандидатур, но не назвала, кого именно.

Напомним, ранее Гонтарева уже заявляла, что собирается покинуть пост главы НБУ.

 
ForUm

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