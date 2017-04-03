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НАПК занялось декларациями Порошенко и Гройсмана 112

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) намерено подать в суд на государственное предприятие «Украинские специальные системы» («УСС») за некачественное выполнение обязанностей системного администратора системы электронных деклараций.

Об этом заявила председатель НАПК Наталья Корчак в комментарии журналистам перед заседанием правительства в понедельник, сообщает Укринформ.

«Мы все были свидетелями всего происходящего. Мы не глухие и не слепые. Сейчас мы будем вести разговор через суд с системным администратором», - сказала Корчак.

При этом она заверила, что агентство работает открыто и заинтересовано в проведении в нем прозрачной проверки. «Мы обратимся в Верховную Раду с тем, чтобы был проведен независимый международный аудит нашей деятельности», - добавила Корчак.

Напомним, украинские чиновники на прошлой неделе жаловались на то, что не могут подать свои декларации, поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен.

Корчак заявила, что объяснить причины этого может только администратор реестра – госпредприятие «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу системы.

После этого  премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам НАПК написать заявления об отставке.

В свою очередь Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. 

 
ForUm

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