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Исполнитель теракта в Петербурге является уроженцем Кыргызстана и гражданином России.

Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на информацию Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

«Возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения», - сказали в ГКНБ.

Ранее сообщалось, что следствие проверяет причастность к теракту двух уроженцев Средней Азии - мужчину и девушку.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.
ForUm

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