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Служба безопасности Украины готова помочь России с расследованием теракта в Санкт-Петербурге. Об этом в эфире 112 Украина заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

«Есть версии (у СБУ, - ред.), мы их пока не комментируем. Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления», - сказал он.

Также Тандит выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате террористического акта.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.
ForUm

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