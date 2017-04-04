Служба безопасности Украины готова помочь России с расследованием теракта в Санкт-Петербурге. Об этом в эфире 112 Украина заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

«Есть версии (у СБУ, - ред.), мы их пока не комментируем. Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления», - сказал он.

Также Тандит выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате террористического акта.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.