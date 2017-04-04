Взрыв в вагоне метро Санкт-Петербурга, по предварительным данным, мог совершить смертник-одиночка, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

Как сообщает ВВС, мужчина оставил взрывное устройство, закамуфлированное под огнетушитель, на станции метро «Площадь восстания», однако эта бомба не сработала и впоследствии была обезврежена.

«Сев в вагон метро, предполагаемый преступник привел в действие взрывное устройство между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», - сказал собеседник.

По данным, которые приводит РИА Новости, в эпицентре взрыва было обнаружено тело выходца из Средней Азии, однако называть его террористом-смертником преждевременно.

«Действительно, существует версия, что один человек мог оставить бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвать вторую на другой ветке. Но это лишь одна из версий», - отметил собеседник агентства.

Как сообщает агентство ТАСС, следствие проверяет причастность к нападению двух уроженцев Средней Азии - мужчину и девушку.

«Они попали в поле зрения правоохранителей после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Их личности устанавливаются», - сказал агентству источник.

Официального подтверждения эти сообщения пока не получили.

Тем временем Коммерсант сообщил со ссылкой на «заслуживающий доверия источник», что российским спецслужбам поступила информация о подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Не ясно, что именно было известно спецслужбам, но, как пишет издание, «информация у них была далеко не полной».

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.