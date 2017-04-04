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Один из подозреваемых в причастности к организации попытки государственного переворота в Черногории 16 октября прошлого года был арестован в России.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на черногорский сайт RTCG.

Подозреваемый Ананье Никич был задержан на основании ордера, выданного национальным черногорским бюро Интерпола. Черногорская полиция сообщила, что Никич был задержан 2 апреля в Ростовской области.

«На задержание Никича был выдан международный ордер на арест на основании постановления Верховного суда в Подгорице, по подозрению в совершении уголовного преступления – создание преступной организации. Подозреваемый был задержан для того, чтобы обеспечить его присутствие для целей уголовного преследования в связи с этим преступлением», - сообщили в полиции.

Никича должны вскоре доставить в суд, после чего будет решаться вопрос о его экстрадиции.

Черногорские правоохранители считают, что он был частью логистической сети, которая 16 октября прошлого года принимала участие в подготовке террористических актов в Подгорице. По данным следствия, Никич покинул Черногорию 9 ноября прошлого года.

Напомним, 16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

15 февраля 2017 года по просьбе Генеральной прокуратуры Черногории парламент проголосовал за лишение иммунитета лидеров оппозиции – руководителя пророссийского Демократического фронта Андрея Мандича и его союзника Милана Кнезевича. Генпрокуратура подозревает депутатов в организации и подготовке преступных действий, которые угрожают конституционному строю и безопасности Черногории.

Прокуратура Черногории подозревает 25 человек в подготовке к путчу, в основном это сербские националисты, также в розыске двое россиян Владимир Попов и Эдуард Широков (Шишмаков), предполагаемый главный организатор. О том, что они играли ключевую роль в заговоре, черногорские СМИ сообщали еще в ноябре 2016 года. 
ForUm

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