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В связи с событиями на территории РФ, связанными со взрывов в метрополитене Санкт-Петербурга, полиция трех городов, где есть метрополитен - в Киева, Харькова и Днипра - переходит на усиленный вариант несения службы, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Соответствующее поручение дано руководством Нацполиции Украины.

Отмечается, что в состав нарядов, которые будут дежурить на станциях метрополитена, будут привлекать кинологов и взрывотехников. Кроме того, службу в метрополитене будут нести военнослужащие Национальной гвардии. 

Такие меры безопасности продлятся до 15 мая этого года, то есть до завершения песенного конкурса «Евровидение-2017».

«Национальная полиция Украина обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к мероприятиям усиленной безопасности. В случае обнаружения подозрительных предметов нельзя их трогать, а следует немедленно сообщить ближайшему сотруднику полиции или позвонить по спецлинии 102», – говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Министерство внутренних дел Украины усилило меры безопасности в связи со взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга.

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело.

Число погибших в результате взрыва составило 10 человек, 37 человек госпитализированы.
ForUm

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