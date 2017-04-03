Министерство внутренних дел Украины усилило меры безопасности в связи со взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга.

Об этом Українським Новинам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Да, введены усиленные меры безопасности», - сказал он.

По его словам, усиленные наряды правоохранителей в ближайшие минуты приступят к работе.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек. В то же время, по информации местные властей, пострадали около 50 человек.