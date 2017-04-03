Число погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга достигло 10 человек, 37 человек госпитализированы, среди них один ребенок, сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«В настоящее время количество пострадавших официально обозначается как 47 человек, семь человек пострадали, погибли на месте. Один человек погиб при транспортировке в скорой помощи от несовместимых с жизнью травм, 39 человек (были) госпитализированы. Двое больных госпитализированных погибло в приемном отделении в связи несовместимыми с жизнью травмами. Это минно-взрывные ранения и очень тяжелые ожоги», — сообщила Скворцова журналистам.

«Остальные получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. У шести отмечается состояние тяжелое, у остальных средней тяжести», — добавила министр.

Она также сообщала, что среди госпитализированных находится несовершеннолетняя девочка с черепно-мозговой травмой и ожогами, сообщает РИА Новости.

«Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — сказала Скворцова.

Она отметила, что федеральные клиники готовы к приему пациентов в случае необходимости, но пока транспортировка в Москву никому не требуется.

По словам Скворцовой, машины скорой помощи были поданы на место через пять минут после поступлении информации о произошедшем.

«И в течение ближайших 10 минут уже работали 18 бригад скорой помощи», — сказала Скворцова.

Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что в результате взрыва девять человек погибли и 20 получили ранения.

В то же время пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что при взрыве пострадали около 50 человек.

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело.