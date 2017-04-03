Девять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в петербургском метро. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ.

«По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли девять человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщили в НАК, передает ТАСС.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил гибель 10 человек.

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело.

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что при взрыве пострадали около 50 человек.