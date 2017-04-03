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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил гибель 10 человек при взрыве в метро города.

«10 погибли, порядка 20 ранены», - сказал он журналистам, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о гибели в результате взрыва 10 человек.

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело.

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что при взрыве пострадали около 50 человек.
ForUm

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