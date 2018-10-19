В Ленинградской области РФ на заводе «Авангард» взрыв произошел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе областного правительства.

«Взрыв на заводе «Авангард», производящем пиротехнику», - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник в силовых структурах региона, при взрыве пострадали около десяти человек. Глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина сообщила, что женщина-сторож госпитализирована в тяжелом состоянии.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что из-за взрыва рядом с заводом загорелись три автомобиля. В свою очередь, представитель МЧС РФ Тимур Хикматов сообщил, что опасности для жилых домов, находящихся рядом с местом взрыва на заводе по производству пиротехники в Гатчине, нет.

Как сообщила начальник службы ЖКХ «Аэродром-Мариенбург» Елена Михеева, которая выезжала к месту ЧП, подъезд к месту взрыва на заводе в Гатчине перекрыт, на месте виден черный дым. «Открытого огня не видно, там до сих пор идет черный дым <...> Но подъехать сейчас невозможно, не пускают, все дороги перекрыты, на машине туда не подъехать», - сказала она.

В пресс-службе областного управления МЧС РФ сообщили, что к месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются.