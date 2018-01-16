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Министерство гражданской обороны Колумбии сообщило о том, что как минимум 10 человек стали жертвами обрушения нового моста, который находился на стадии строительства на границе провинций Кундинамарка и Цель.

Жертвами стали строители, которые работали на мосту. Мы пока выясняем, каково было точное количество людей, находившихся на мосту, сообщает Укринформ.

На месте катастрофы проводятся спасательные работы. Под завалами до сих пор могут находиться рабочие.

Согласно информации представителей министерства, девять человек погибли во время обвала, десятый мужчина скончался в больнице.

Мост должен был стать частью главной магистрали, соединяющей столицу страны Боготу из Вильявиченсио, городом на юго-востоке от столицы. Согласно оценкам Национального агентства по инфраструктуре, его высота составляла 446 метров.

На данный момент причина обрушения неизвестна.

 
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