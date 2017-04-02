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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку электронных деклараций Президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

«Мы начали проверки по президенту, премьер-министру, вице-премьерам и министрам», - отметил он.

Радецкий напомнил, что это первая категория должностных лиц согласно ст. 50 закона «О предотвращении коррупции».

Всего на сегодня, по его словам, НАПК проводит уже около 3 тыс. проверок. 

«Это специальные, полные проверки по сообщениям обличителей, СМИ, граждан, общественных организаций и правоохранительных органов», - уточнил он.

Ранее Радецкий отмечал, что НАПК осуществляет 24 проверки электронных деклараций высших лиц государства, и первые результаты ожидаются в конце апреля.
ForUm

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