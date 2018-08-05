также в разделеМир
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя «Фланелевые солдаты» 17
Стивену Сигалу нашли работу в российском МИД 26
СМИ сообщили о тайном письме Генштаба РФ по Сирии в США 15
На президента Венесуэлы совершено покушение 43
В Сербии провели экстренное совещание Совбеза из-за риска обострения с Косово 38
В Росавиации рассказали детали крушения вертолета 26
Министр обороны Швеции обвинил Шойгу во лжи 57
В России разбился вертолет: 18 погибших 75
Тату-модель Зомби Бой найден мертвым в своем доме 75
Взрыв в афганской мечети унес жизни 25 человек 14
У США опровергли информацию о российской шпионке в посольстве в РФ 30
В Греции поезд протаранил стену железнодорожной станции 34
Филарет: Никакого насилия после томоса не будет 51
В Венесуэле отменили действовавший 15 лет запрет на обмен валют 23
СМИ: В посольстве США в РФ нашли шпионку 54
В Никарагуа во время протестов погибли уже 317 человек 33
Шесть сенаторов США представили новые антироссийские санкции 56
Капитализация Apple достигла триллиона долларов 24

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в покушении на него Колумбию. Об этом он сказал в обращении к нации, трансляцию которого вел телеканал TeleSUR.

«Все указывает на правых, на венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми, и имя Хуана Мануэля Сантоса стоит за этим покушением», - заявил Мадуро, передает 112 Украина

По его словам, несколько подозреваемых в нападении уже задержаны.

«Часть участников покушения задержаны», - сказал Мадуро, не став раскрывать подробностей. По его словам, расследование «уже продвинулось далеко вперед», а те, кто финансировал это покушение, проживают во Флориде (США).

Правительство Колумбии назвало обвинения абсурдными. Заявление колумбийский МИД распространил в своем Twitter.

«МИД от имени правительства Колумбии решительно отвергает обвинения в адрес президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, сделанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Обвинения в том, что колумбийский лидер несет ответственность за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы, являются абсурдными и лишены всякого основания», - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что для Мадуро «уже стало нормой обвинять Колумбию в любых ситуациях».

«Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу», - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каракасе в результате покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро семь человек получили ранения. Сам Мадуро не пострадал. 

Министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что покушение на главу государства было совершено в Каракасе с помощью беспилотников со взрывчаткой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги