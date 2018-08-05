Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в покушении на него Колумбию. Об этом он сказал в обращении к нации, трансляцию которого вел телеканал TeleSUR.

«Все указывает на правых, на венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми, и имя Хуана Мануэля Сантоса стоит за этим покушением», - заявил Мадуро, передает 112 Украина.

По его словам, несколько подозреваемых в нападении уже задержаны.

«Часть участников покушения задержаны», - сказал Мадуро, не став раскрывать подробностей. По его словам, расследование «уже продвинулось далеко вперед», а те, кто финансировал это покушение, проживают во Флориде (США).

Правительство Колумбии назвало обвинения абсурдными. Заявление колумбийский МИД распространил в своем Twitter.

«МИД от имени правительства Колумбии решительно отвергает обвинения в адрес президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, сделанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Обвинения в том, что колумбийский лидер несет ответственность за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы, являются абсурдными и лишены всякого основания», - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что для Мадуро «уже стало нормой обвинять Колумбию в любых ситуациях».

«Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу», - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каракасе в результате покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро семь человек получили ранения. Сам Мадуро не пострадал.

Министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что покушение на главу государства было совершено в Каракасе с помощью беспилотников со взрывчаткой.