В среду, 29 марта, Меджлис крымскотатарского народа — представительный орган крымских татар — подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что российские власти включили его в список экстремистских организаций и запретили его деятельность. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал».

Отмечается, что Меджлис в ЕСПЧ представляют правозащитный центр «Мемориал» (юридический директор Кирилл Коротеев, юристы Марина Агальцова и Татьяна Глушкова), Европейский центр защиты прав человека (EHRAC, Лондон) и Украинская Хельсинкская группа за права человека.

В жалобе в ЕСПЧ Меджлис указал, что включение его в список экстремистских организаций и прекращение его деятельности нарушают статью 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, организацию запретили, а ее членов преследуют в связи с их политической позицией, что является нарушением статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

Меджлис также пожаловался, что российские суды не признают его статуса как представительного органа коренного крымского народа, тем самым нарушая статью 14 (запрет дискриминации).

Члены Меджлиса также утверждают, что были лишены права на справедливое судебное разбирательство (статья 6) и что они не могли предположить, что их деятельность станет нарушать анти-экстремистское законодательство (статья 7 — наказание исключительно на основании закона).

Напомним, 26 апреля подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова.

Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России.

29 сентября Верховный суд России подтвердил запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, апелляция отклонена.