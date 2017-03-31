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По подозрению в организации совершения провокаций с перекрытием дороги в селе Гряда Жовковского района Львовской области задержаны двое жителей Киева, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратурой Львовской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом Управления СБ Украины во Львовской области, по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст.161 (нарушение равноправия граждан в независимости от их расовой, национальной принадлежности, и других признаков), ч.2 ст.345 (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей) и ч.3 ст.296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия) УК Украины.

В ведомстве напомнили, что 29 марта в селе Гряда Жовковского района около 150-200 человек, двигаясь по пешеходному переходу автодороги государственного значения Львов – Рава-Русская, препятствовали движению транспортных средств. При этом, группа лиц использовала плакаты на украинском и польском языках и выкрикивали лозунги с призывами, связанными с разжиганием национальной вражды и изменением территориального устройства Украины.

По данным правоохранителей, отдельные лица не реагировали на требования сотрудников полиции о прекращении незаконных и противоправных действий, причинив телесные повреждения двум сотрудникам правоохранительного органа.

Отмечается, что во время осмотра места происшествия изъяты предметы и документы, которые свидетельствуют об организованном характере незаконных действий, допрошено около 100 свидетелей.

По подозрению в организации совершения преступлений задержаны 2 граждан Украины, жителей Киева.

Досудебное расследование продолжается, в ходе которого устанавливаются обстоятельства организации и совершения данных преступлений.

Напомним, 29 марта СБУ сообщила, что во Львовской области была пресечена попытка устроить провокацию с перекрытием дороги, которая ведет к польской границе, ее участники планировали жечь шины и создавать картинку для СМИ.
ForUm

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