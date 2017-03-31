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Генконсульства Польши в Украине, работа которых временно была приостановлена после инцидента в Луцке, начнут функционировать после обеспечения им безопасности со стороны украинского государства.

Об этом заявил в четверг глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает Укринформ.

«Консульства откроются тогда, когда мы будем уверены, что им будет гарантирована безопасность», - заявил Ващиковский.

Он добавил, что гарантировать безопасность польским консульским учреждениям должно украинское государство.

Глава польского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Польша решительно настроена укрепить охрану дипломатических консульских учреждений в Украине благодаря направлению туда дополнительных сотрудников охраны.

«Только тогда, когда мы будем убеждены, что как мы, так и украинская сторона сделали все возможное, чтобы гарантировать безопасность нашим представительствам, мы восстановим нормальное функционирование этих учреждений», - отметил Ващиковский.

Глава польской дипломатии подчеркнул: о том, что случилось в Луцке, можно будет сказать только после проведения следствия.

«Сегодня мы знаем, каким образом совершено это нападение, знаем, какое это было оружие, знаем с какого расстояния (стреляли. - Ред.), но ожидаем, что следующим ответом на это будет: кто это сделал и почему?», - отметил Ващиковский.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след

В тот же день генконсульства Польши в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке прекратили работу.

После этого Президент Петро Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине.
ForUm

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