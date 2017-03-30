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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте предложил заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на венгерское издание Hungary Today.

Издание отмечает, что Орбан обсуждал с главой Украинского государства вопрос двойного гражданства для этнических венгров, проживающих в Украине. «Орбан и Порошенко обсудили необходимость (подписания) двустороннего соглашения в вопросе двойного гражданства», - говорится в публикации.

Издание также сообщает, что премьер Венгрии заверил Порошенко в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Орбан отметил настрой Венгрии поддерживать сотрудничество с Украиной в энергетических вопросах, что также включает общее сопротивление в отношении реализации проекта «Северный поток - 2».

Напомним, ранее в МИД Украины выразили надежду, что высказывания вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена относительно создания автономий венгерского меньшинства в соседних странах не являются официальной позицией Будапешта.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность этими заявлениями.

Как известно, Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах.
ForUm

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